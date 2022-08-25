بطولة التحدي للياقة البدنية الأحد بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة

ينظم إتحاد الإمارات لبناء الأجسام الأحد القادم بطولة التحدي للياقة البدنية بمشاركة 60 لاعبا ولاعبة لفئة المواطنين وذلك في صالة نوغز للياقة البدنية في دبي.

وتنطلق المنافسات بحضور الجمهور التاسعة صباحا وتستمر لغاية الرابعة عصرا، ويشرف على تنظيم البطولة عضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس لجنة اللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الفلاسي والأعضاء محمد المروي وأحمد أل علي والسكرتير الفني للإتحاد عبد المجيد يزبك وأربعة حكام وهم كل من عبدالله الكسواني ومحمد العكيدي وسعيد محمد وأحمد الشربيني، حكمتان سحر سليمان بن هاشم ورقية حميش وتتضمن المنافسات في البطولة تحدي اللياقة البدنية بمختلف الفعاليات يلي ذلك توزيع الجوائز للفائزين والجمهور وتكريم الرعاة