طارق الخنبشي: «البقاء» هو الهدف الرئيس لفريق البطائح في الموسم المقبل

قال المدير التنفيذي لنادي البطائح لكرة القدم، طارق الخنبشي، إن «البقاء والاستمرار بين أندية دوري أدنوك للمحترفين هو الهدف الرئيس لفريق البطائح في الموسم المقبل». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «هدفنا البقاء وتثبيت أقدام الفريق في «المحترفين». وتابع: «منافسة أندية المحترفين تتطلب نوعاً خاصاً من اللاعبين من حيث الخبرة والجودة، واستطعنا التعاقد مع بعض الأسماء، ولم نستغن عن لاعبي الموسم الماضي، وأيضاً أبناء النادي».

وبخصوص خوض البطائح مبارياته على ملعب نادي الشارقة بالحزانة، قال: «في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لنادي الشارقة على تسهيل مهمتنا في اللعب، ومنحنا مرافق النادي، وكذلك نشكر نادي اتحاد كلباء على منحنا الاستاد الرئيس لخوض المباريات حتى الانتهاء من أعمال الصيانة في الحزانة واللعب، سواء في الشارقة أو كلباء، هو أمر يسعدنا كمسؤولين، فهناك تعاون كبير بين أندية الإمارة في كل المجالات».

وعن قرعة الدوري التي وضعت مباريات البطائح الثلاث الأولى مع كلباء والوصل وبني ياس، قال: «إنها قرعة مقبولة جداً، والمهم أن نكون جاهزين».