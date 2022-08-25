7 صفقات لـ«المهاجم الكلاسيكي» تنذر بـ«دوري هجومي»

رسمت أندية دوري أدنوك للمحترفين ملامح نهجها الهجومي للموسم الجديد، بإعادة الأضواء إلى «المهاجم الكلاسيكي»، من خلال سبعة مهاجمين جدد في مركز عمق الهجوم الصريح، ما ينذر بدوري هجومي ترتفع معه نسبة الأهداف، مقارنة بالسنوات الماضية، التي كان الاعتماد فيها أكثر على «المهاجم الوهمي»، مع تقوية الأجنحة وزيادة الأدوار الهجومية للاعبي خط الوسط الهجومي.

وأظهرت إحصائية لـ«الإمارات اليوم» أن الأندية أبرمت حتى الآن سبع صفقات مع «مهاجمين كلاسيكيين» آخرهم انضمام الدولي الإسباني باكو الكاسير إلى صفوف الشارقة، ما يوضح تخلي الأندية عن الطريقة الحديثة وإعادة الأضواء إلى «المهاجم الكلاسيكي» من جديد بأدواره المعتمدة على التمركز داخل منطقة الجزاء، وترجمة أنصاف الفرص إلى أهداف.

وعلى مدار السنوات الماضية، ظل الاعتماد على «المهاجم الوهمي» شائعاً، لكن في الوقت نفسه فإن النجاح الأكبر كان لـ«المهاجم الكلاسيكي»، ما بدا واضحاً في خط هجوم العين بقيادة التوغولي لابا كودجو، الذي تحوّل إلى ماكينة أهداف بتسجيله 26 هدفاً حسم بها لقب الهداف لمصلحته، وأسهم بشكل مباشر في تحقيق «الزعيم» لقب الدوري.

وإلى جانب تعاقد الشارقة مع ألكاسير، ضم النصر أيضاً الغامبي ديمبو داربو، وانتقل السوري عمر خريبين إلى شباب الأهلي على سبيل الإعارة، والأنغولي فابيو أبرو إلى خورفكان، والهولندي ميتشيل فريدي إلى الظفرة، وأحمد خليل إلى البطائح، والمالي ساليو جيندو مع دبا، فيما يملك العين التوغولي لابا كودجو وعلي مبخوت مع الجزيرة، وسبستيان تيغالي مع الوحدة، والمغربي وليد أزارو مع عجمان، ومالابا مع كلباء، وكذلك البرازيلي جيلبرتو مع الوصل.

وبدا لافتاً أن ستة من أصل سبعة مهاجمين جدد تجاوزت أطوالهم الـ1.80 متر، الأطول بينهم الهولندي فريدي الذي يبلغ طوله 1.91 متر، فيما كان الأقصر الإسباني ألكاسير بـ1.75متر، لكن مع ذلك، فإن الأخير قادر على التسجيل بالضربات الرأسية، إضافة إلى التسديد من داخل منطقة الجزاء وخارجها.

جمعة خاطر: حلاوة الدوري في الأهداف

قال مدافع المنتخب ونادي العين سابقاً المحلل الرياضي، جمعة خاطر: «إنهم كانوا يواجهون صعوبة كبيرة للحد من خطورة المهاجم الكلاسيكي، مقارنة بالهجوم الشامل»، موضحاً أن «تغلغل المهاجم بين المدافعين يتسبب في زيادة الضغط عليهم بإحداث الارتباك، كما يمنع المدافعين من التقدم لتقديم المساندة اللازمة لخط الوسط».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «الصفقات القوية في خط الهجوم، التي أبرمتها الأندية بالتعاقد مع أسماء رنانة في وظيفة المهاجم الصريح، ستمنح الدوري إثارة إضافية»، وقال: «حلاوة الدوري في تسجيل الأهداف ونجاح الصفقات الجديدة يضمن ارتفاع المعدل التهديفي للأندية، بالنسبة لي أتوقع أن يشهد الموسم الجديد كثيراً من الأهداف». ولاتزال الفرصة متاحة لبقية الأندية لإبرام صفقات مع مهاجمين «كلاسيكيين» حتى مطلع أكتوبر المقبل موعد إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية.