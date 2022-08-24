680 لاعبًا في دورة مجلس دبي الرياضي الصيفية لأكاديميات كرة القدم

يشارك 680 لاعبا من من 24 فريق يمثلون 5 أندية مختلفة من أندية الدولة في منافسات الدورة الصيفية الحادية عشرة لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتتواصل منافساتها في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي، والأندية المشاركة هي شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان.

وزادت حدة المنافسات بين الفرق المشاركة مع اقتراب الدورة من أسبوعها الأخير حيث تختتم 30 الجاري. وتقام الدورة ضمن 6 فئات عمرية هي: فئة 12 سنة لمواليد 2012-2013، وفئة 13 سنة مواليد 2010-2011 التي تستضيف مبارياتهما ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي.

وتتنافس الفرق المشاركة في فئة 14 سنة مواليد 2009-2010 في ملاعب نادي الوصل الرياضي، كما تقام مباريات فئة 15 سنة من مواليد 2008-2009 في ملاعب نادي شباب الأهلي، وتقام منافسات فئة 16 سنة من مواليد 2007-2008 في ملاعب نادي النصر، فيما تتنافس الفرق المشاركة في فئة 17 سنة من مواليد 2005-2006 في ملاعب نادي شباب الأهلي.

ويلتقي في الساعة 5:30 مساء غد كل من شباب الأهلي والوصل في فئة تحت 17 سنة في ملعب شباب الأهلي بالنهدة، كما يلتقي في الساعة 5:30 مساء كل من شباب الأهلي والنصر في فئة تحت 16 سنة في ملعب حميد الطاير بنادي النصر.

وتقام المباريات بنظام المجموعة الواحدة لكل فئة من دور واحد حيث تتنافس جميع الفرق فيما بينها، وعند نهاية جميع المباريات يتم ترتيب الفرق حسب مراكزها من 1 إلى 4 باحتساب مجموع النقاط الحاصل عليها كل فريق، كما يتم احتساب نقاط ضربات الجزاء في الترتيب العام، والفريق الذي يحرز المركز الأول بعد حصوله على أفضل عدد من النقاط يتوج بطلًا للفئة المشارك فيها وسيقوم بإدارة العملية التحكيمية لمباريات الدورة حكام معتمدين من اتحاد الإمارات لكرة القدم.