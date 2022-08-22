عارف شلنك مديراً فنياً لشركة الكرة بنادي الإمارات

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الإمارات، عبر الحساب الرسمي للنادي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تعيين المدرب المواطن عارف شلنك مديراً فنياً لشركة الكرة، ومشرفاً فنياً على تطوير أكاديمية الكرة وفريق 18 سنة، كما أعلن النادي عن تكليف فيصل الخنبولي إدارياً للفريق.

يذكر أن «الصقور» يستعد لخوض موسم الهواة لأندية الدرجة الأولى، حيث يفتتح الموسم أمام فريق سيتي في الـ10 من سبتمبر.