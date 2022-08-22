عبدالله علي: الفوز في «الوديات» ليس مقياساً لتقييم الفريق

قال مشرف فريق العين لكرة القدم، عبدالله علي، إن «العين لا تهمه نتائج المباريات الودية، ولم يسع إلى الفوز بها خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه في ألمانيا والنمسا تحضيراً للموسم الجديد، لأن الفوز فيها ليس مقياساً لتقييم الفريق». وأشار إلى أن الخسارة منحت الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، الفرصة للخروج بمكاسب تتمثل في الجوانب الفنية والبدنية.

وعادت بعثة فريق العين، مساء أول من أمس، من النمسا، عبر طائرة خاصة، عقب اختتام المعسكر الخارجي الذي استمر لمدة شهر، وخاض خلاله الفريق سبع مباريات ودية، خسر في ثلاث، وفاز في مثلها، وتعادل في لقاء وحيد، وأحرز ثمانية أهداف، في الوقت الذي استقبلت فيه شباكه 10 أهداف، وحرص المدرب على توزيع الفرص بين عناصر فريقه في جميع المباريات بالتساوي.

وقال عبدالله علي للموقع الرسمي لنادي العين: «بذل اللاعبون جهوداً كبيرة، وأظهروا رغبة قوية، انطلاقاً من حرصهم على الخروج من مرحلة الإعداد بالمكاسب المرجوة، لذلك ينبغي أن نشيد بجهودهم طوال فترة المعسكر الذي استمر شهراً كاملاً، ارتبط فيه عمل الجميع بالالتزام والجدية والشعور المطلق بالمسؤولية في الدفاع عن شعار العين في الموسم الجديد».

وحول أهداف العين بوصفه بطلاً للثنائية في الموسم الجديد، قال: «الواقع يؤكد أن أهداف العين دائماً واضحة في كل موسم، ويتطلع الفريق إلى تكملة ما بدأه في الموسم الماضي، وندرك جيداً أنه في عالم كرة القدم كل مرحلة تكون أصعب من سابقتها، والموسم المقبل المنافسة ستكون أقوى، غير أننا نتسلح دائماً بدعم ومساندة الجماهير العيناوية الوفية، التي ظلت تعزز من قوة الفريق، وتؤكد قدرتها على صناعة الفارق».

ويستأنف الفريق اليوم تدريباته على استاد خليفة بن زايد، للمرة الأولى منذ نهاية الموسم الماضي، بعد أن حصل اللاعبون على راحة 24 ساعة لمقابلة ذويهم، في وقت اعتمد فيه الجهاز الفني برنامجاً قبل استهلالية مشواره في الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وعن برنامج الفريق خلال المرحلة المقبلة، قال: «سيخوض العين مباراتين وديتين قبل انطلاق الموسم، الأولى ستكون أمام خورفكان 25 الجاري، والثانية في يوم 26 الجاري، ومن المقرر أن يخوضها أمام فريق الرفاع البحريني».

يذكر أن العين كان قد عزز صفوفه خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع الثلاثي الأوكراني أندري يارمولينكو، والأرجنتيني ماتياس بلاسيوس، والمغربي المهدي مبارك، فيما استعاد جهود لاعب الوسط فلاح وليد عقب نهاية الإعارة لفريق خورفكان، كما جدد عقود كل من يحيى نادر إلى 2026، وخالد البلوشي «2026»، وإيريك جورجينس «2025».

في المقابل، استغنى «الزعيم» عن خدمات الدولي التونسي ياسين مرياح، والأرجنتيني كريستيان جوانكا، وريان يسلم، وجمال معروف، وإبراهيم الكعبي، وعلي البلوشي، وعلي عيد، ومحمد جمال، في حين انتقل محمد خلفان إلى فريق نادي البطائح على سبيل الإعارة.

• 8 أهداف أحرزها لاعبو العين في 7 مباريات ودية، واستقبلت شباك الفريق 10 أهداف، وشارك معظم اللاعبين في كل اللقاءات.