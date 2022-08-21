المنتخب السعودي يتصدّر «دولية العين للطائرة» بالعلامة الكاملة

حقق المنتخب السعودي للرجال للكرة الطائرة فوزه الثالث توالياً في بطولة العين الدولية للكرة الطائرة، وذلك بفوزه على الجيل الصاعد الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة ضمن الجولة الثالثة من البطولة المقامة على الصالة «البنفسجية» باستاد خليفة بن زايد، في وقت فاز فيه العين على العربي الكويتي، والزمالك المصري على الأهلي السعودي.

وفرض «الأخضر» تقدمه على منافسه الجزائري مبكراً، إذ حسم الشوط الأول لصالحه 25-20، وفاز في الثاني 25-20، وانتصر في الثالث 25-19، ليحقق بذلك انتصاره الثالث بعد أن كان قد فاز في الجولة الأولى على الزمالك المصري بثلاثة أشواط نظيفة، وعلى العين بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي بقية المباريات، حقق فريق العين انتصاره الثاني في المسابقة بفوزه على العربي الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، واستهل انتصاره بحسم الشوط الأول لصالحه 25-23، فيما عادل العربي بفوزه بالشوط الثاني 25-21، قبل أن يكسب «الزعيم» الشوطين الثالث والرابع على التوالي بواقع 26-24 و25-22.

في المقابل، واصل الزمالك المصري صحوته وحقق انتصاره الثاني توالياً، بفوزه على الأهلي السعودي بثلاثة أشواط نظيفة، بواقع 25-20 في الشوط الأول، و29-27 في الثاني، و25-19 في الثالث. وكان «الأبيض» قد خسر المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي، لكنه فاز في الجولة الثانية على العربي الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.