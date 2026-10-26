مزاينات «الظفرة» تعود بجوائز تبلغ 97 مليون درهم

تبدأ اليوم «مزاينة سويحان»، التي تعد أولى محطات الدورة الـ20 من مهرجان الظفرة، وتستمر حتى الثالث من نوفمبر المقبل في مدينة سويحان بمنطقة العين، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتشمل المحطة الأولى 82 شوطاً خُصصت لها 775 جائزة، بقيمة تبلغ تسعة ملايين و955 ألف درهم، وتتوزع على أربع فئات رئيسة: المحليات بـ38 شوطاً، والمجاهيم بـ32 شوطاً، والمهجنات الأصايل بتسعة أشواط، والوضح بثلاثة أشواط.

وتتواصل الفعاليات في المحطة الثانية «مزاينة رزين»، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر المقبل، وتشمل 82 شوطاً خُصصت لها جوائز بقيمة تبلغ تسعة ملايين و955 ألف درهم، فيما تقام المحطة الثالثة في مدينة زايد في الفترة، من الثالث إلى 10 ديسمبر المقبل، بـ88 شوطاً وجوائز بـ10 ملايين و735 ألف درهم.

وتقام المحطة الرابعة (الأشواط النقدية) في مهرجان الظفرة الختامي، في الفترة من 12 إلى 19 ديسمبر المقبل، وتضم 66 شوطاً وجوائز بـ20 مليوناً و560 ألف درهم، أما المحطة الخامسة والختامية (أشواط الرموز) فتقام من الثالث إلى 12 يناير المقبل، وتشمل 65 شوطاً بجوائز تبلغ 46 مليوناً و772 ألف درهم، ليصل إجمالي أشواط الإبل في المهرجان إلى 383 شوطاً بقيمة تبلغ 97 مليوناً و248 ألف درهم.