الفجيرة والعربي يتعادلان ودياً

تعادل فريقا الفجيرة والعربي بهدفين لكل منهما في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس في الملعب الفرعي بنادي النصر، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي العربي خالد الشيباني وفارس الجابري، بينما سجل للفجيرة الجزائري عكاشة حمزاوي.

واختتم الفجيرة معسكره التدريبي الحالي بعد خوضه ثلاث مباريات ودية، خسر اثنتان منها، بينما يواصل العربي معسكره الحالي، وسيلعب خلاله مباراة ودية مع النصر.