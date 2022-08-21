العروبة يتعاقد مع البحريني أحمد جلال والبرازيلي ميلو

أعلن نادي العروبة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التعاقد مع المقيم البحريني أحمد جلال قادماً من البطائح، وكذلك مع البرازيلي غابريال ميلو، بينما جدد عقد المقيم العماني سعيد عبيد.

ويسعى العروبة لتعزيز صفوف الفريق الأول تحضيراً لخوض الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة.

كما تم الإعلان في وقت سابق عن التعاقد مع المدرب المواطن يوسف الدوخي لتدريب فريق الرديف. ويواصل العروبة استعداداته، تحت إشراف المدرب الصربي بوريس بونياك، ويلعب أولى مبارياته أمام فريق حتا.