قُضاة الملاعب يختتمون معسكر ألمانيا

اختتم حكام كرة القدم أول من أمس معسكر ألمانيا الذي أقيم في مدينة نورنمبرغ بمشاركة 37 حكماً.

وشهد اليوم الأخير إجراء اختبارات بدنية وفق المعايير الدولية المعتمدة، حيث اجتاز جميع الحكام المشاركين الاختبارات بنجاح.

وشهدت فترة المعسكر محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وتدريبات بدنية، قدمها المحاضران الدوليان، محاضر الحكام الإيطالي تريفولوني ماثيو، ومحاضر ومدرب اللياقة البولندي جريجوري جيرزي.