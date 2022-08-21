ألكاسير يظهر للمرة الأولى في تدريبات الشارقة

دشّن فريق الشارقة، أول من أمس، على ملعبه المرحلة الأخيرة من برنامج إعداده للموسم الجديد.

وظهر في التدريبات للمرة الأولى المهاجم الإسباني الجديد باكو ألكاسير، الذي يعتبر إحدى أبرز صفقات الميركاتو الصيفي لأندية المحترفين.

وكانت صفقة ألكاسير أحدثت ردود أفعال واسعة، فيما سارع نادي فياريال الإسباني الى الإعلان عن إنهاء ارتباطه باللاعب، بحسب بيان صحافي أول من أمس، وتمنى له التوفيق في مسيرته الرياضية.