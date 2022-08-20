البطائح يهزم سترة البحريني بثلاثية

اختتم فريق البطائح معسكره الخارجي المقام بمدينة أزميت التركية بالفوز على فريق سترة البحريني أول من أمس، بنتيجة (3/1).

وسجل ثلاثية البطائح سيكو بابا وأناتول، فيما جاء الهدف الثالث بصورة عكسية من خلال مدافع سترة بالخطأ في مرماه.

وهذه التجربة الرابعة التي يخوضها البطائح في معسكر تركيا، وكان قد واجه الباطن والخليج السعوديين، خسر الأولى (1/2) وكسب الثانية (0/1)، بينما تعادل أمام الساحل الكويتي (2/2).