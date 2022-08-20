«ألوف» بطلة كأس الوثبة في إنجلترا

توّجت الفرس «ألوف» لستيف بلاكويل، وبإشراف المالك نفسه وقيادة جوشوا بريان، بطلة لسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، والذي أقيم بمضمار شيبستو الإنجليزي.

وتألقت «ألوف» البالغة من العمر خمس سنوات والمنحدرة من نسل «سيرافين دو بون»، بصورة لافتة، في السباق البالغة جائزته 4000 جنيه إسترليني.

وحل في المركز الثاني «هيرتيج فالنتينو» لار بي سكيبر بإشراف جيمس اوين وقيادة الفارسة هولي دويل، فيما جاء ثالثاً بفارق طولين ونصف الطول المرشح الأول «الجواهر» لستيف بلاكويل، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة لويس ساندرس.