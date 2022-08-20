شباب الأهلي يواجه سوبوتيكا الصربي ودياً

يخوض فريق شباب الأهلي اليوم مباراة ودية أمام سبارتاك سوبوتيكا الصربي الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، في سادسة مباريات الفريق الإعدادية بالمعسكر الخارجي الذي يقيمه في صربيا قبل انطلاق بطولة الدوري.

وكان شباب الأهلي حقق الفوز على رادنيكي الصربي بأربعة أهداف مقابل هدف في خامسة مباريات الفريق الإعدادية.

ويسعى مدرب شباب الأهلي، البرتغالي جارديم لخوض أكبر عدد من المباريات الودية في المعسكر الخارجي، وقبل انطلاق الموسم الجديد للوقوف على الحالة الفنية والبدنية لكل اللاعبين.