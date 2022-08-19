خورفكان يعلن التعاقد رسمياً مع الحارس إبراهيم والظنحاني والعماني عبد الله خميس

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم في حسابها الرسمي "تويتر" عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن التعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق الأول وهم كل من المقيم العماني عبد الله خميس والذي يلعب بمركز الظهير قادما من نادي الوصل والتعاقد مع اللاعب علي الظنحاني قادما من نادي الشارقة كما وتم الإعلان عن التعاقد مع حارس المرمى إبراهيم عيسى على سبيل الإعارة وذلك لتمثيل النسور في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين وجرى التوقيع بحضور عضو شركة خورفكان لكرة القدم جمال بوهندي