فياريال يعلن إنهاء ارتباطه بباكو ألكاسير

أعلن فياريال الاسباني عن إلغاء الشارقة الاماراتي من جانب واحد لعقد استعارة مهاجمه باكو ألكاسير لموسم واحد بعد 48 ساعة من إعلان التعاقد معه. وكشف النادي الاسباني في بيان صحافي عبر موقعه الرسمي أن "الشارقة قرر من جانب واحد إلغاء اتفاقية الانتقال التي توصل اليها مع نادي فياريال لنقل باكو ألكاسير"، مؤكداً انه تم فسخ العقد بينه وبين مهاجمه الذي لم يعد ينتمي لنادي "الغواصات الصفراء" و"يشكره على تفانيه واحترافه طوال المواسم الثلاثة الماضية ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرياضية".

من جهته، رفض نادي الشارقة التعليق على اعلان فياريال، على ان يكشف المزيد من التفاصيل حول مصير الصفقة في بيان لاحق. وكان الشارقة اعلن الاربعاء التعاقد مع ألكاسير من دون ذكر مدة العقد بخلاف فياريال الذي اعلن انه بنظام الاعارة لنهاية الموسم، وهو الامر الذي قد يكون سبب الخلاف بين الناديين، ولاسيما ان اللاعب غرد عبر حسابه في "تويتر عن أنّ مدة العقد 3 سنوات، قبل ان يحذف تغريدته. ونشر الشارقة صورة لرئيس شركة كرة القدم عبدالله العجلة وهو يوقع العقد مع اللاعب الاسباني، ثم اخرى للاخير وهو يحمل قميص فريقه الجديد الرقم 9.