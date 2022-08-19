النصر يخوض وديته السابعة أمام «غلف إف سي»

يخوض النصر يوم غدٍ مباراته الودية السابعة استعداداً للموسم المقبل أمام فريق «غلف إف سي» أحد أندية الدرجة الثانية، وذلك عقب إلغاء المباراة الودية التي كانت مقررة بين النصر وكيرلا بلاتسر الهندي، في اليوم نفسه، بسبب تعليق النشاط الرياضي في الاتحاد الهندي لكرة القدم.

وأكد النادي في بيان صحافي أن إدارة الفريق الأول نجحت في إيجاد البديل من أجل خوض الودية السابعة، وهي الأولى في الإمارات، بعد أن كان العميد خاض ست مباريات في معسكره الخارجي.