فرحة من ذهب

واصل أمس أبطال الإمارات مسيرتهم المميزة في مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين، المقام حالياً في أبوظبي.

وتوج جاسم الحوسني بذهبية وزن 67 كغ في فئة تحت 16 عاماً، بعد التغلب في النهائي على الأميركي جوزيف باورز، بينما أحرز عبدالله الدرمكي فضية وزن 40 كغ في فئة تحت 16 عاماً، بعد أن خسر النهائي أمام الطاجيكي فارهودي.

وارتفع رصيد الإمارات إلى أربع ميداليات بفوز زايد الحمادي (13 عاماً)، ببرونزية وزن تحت 48 كغ، وزايد الظباري (12 عاماً) ببرونزية وزن تحت 37 كغ، أول من أمس.