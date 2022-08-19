دبا يسعى لضم الأجنبي الخامس خلال أيام

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا مدير الفريق الأول لكرة القدم، جمعة العبدولي، أن الفريق يسعى لإتمام التعاقد مع الأجنبي الخامس خلال أيام. ويلتقي دبا والوحدة الساعة السادسة والربع مساء اليوم في مباراة ودية تُقام على ملعب نادي البطائح في الشارقة.

وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «ستكون إحدى مباراتين وديتين مهمتين قبل انطلاق الموسم، وسعداء لنجاح المعسكر الخارجي الذي أقيم في صربيا».