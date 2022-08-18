الجواد «بعيد» يتوّج بطلاً في «جودمونت إنترناشيونال» البريطاني

توّج، أمس، الجواد غير المهزوم «بعيد» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب وليام هاغاس، بطلاً في سباق «جودمونت إنترناشيونال ستيكس»، لخيول الفئة الأولى، الذي جرى على مضمار يورك، في افتتاح مهرجان إيبور العريق. وأضاف «بعيد»، البالغ من العمر أربع سنوات، انتصاره السادس على التوالي في سباقات الفئة الأولى، والعاشر في مسيرته بعالم السباقات.

وتفوق «بعيد» بقيادة الفارس جيم كراولي على حامل لقب نسخة العام الماضي الجواد السعودي «مشرف»، لمالكه الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل. ونجح كراولي في قيادة «بعيد» لاجتياز خط النهاية بزمن دقيقتين وتسع ثواني و30 جزءاً من الثانية. وفي منافسات اليوم، تطارد المهرة الناشئة «موج» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، انتصارها الثاني في سباقات الفئة الثانية، حين تخوض تحدي سباق «لاوثر ستيكس» لمسافة ستة فيرلونغ (1200 متر عشبي)، في ثاني أيام مهرجان «إيبور». وسبق للمهرة أن سجلت انتصارين في عالم السباقات، منها في سباق «دتشيس أوف كامبريدج ستيكس» لخيول «جروب2»، ضمن مهرجان «جولاي نيوماركت» الشهر الماضي.

وتواجه «موج» 13 من صفوة المهرات، تبرز منهن (إماراتياً) كل من: «سوينغ لونغ» المملوكة للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب كيه إر بورك، القادمة من انتصار قبل أسبوعين في سباق «أبطال لونجين»، بجانب «غلينلوريل» المملوكة للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، التي سبق لها الفوز يونيو الماضي في سباق أقيم على المسافة ذاتها 1200 متر.