عجمان يعود من معسكر صربيا بعد 5 وديات شهدت الفوز مرتين

عادت بعثة فريق نادي عجمان لكرة القدم، أمس، إلى الدولة، بعد ختام المعسكر الخارجي في صربيا، الذي أقامه منذ 28 يوليو الماضي، واستمر 20 يوماً، تحت إشراف المدير الفني المدرب الصربي، غوران توفيغدزيتش. ويعد المعسكر ثانية مراحل إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق بداية سبتمبر المقبل، بعد أن دشن «البرتقالي» المرحلة الأولى في 17 من يوليو الماضي بالفحوص الطبية والقياسات البدنية، بجانب خوض التدريبات على استاد نادي عجمان.

وضمّت بعثة عجمان إلى معسكر صربيا 28 لاعباً، بمن فيهم المحترفون الأجانب، المغربي وليد آزارو، والتونسي فراس بالعربي، والمدافع السلوفيني ميرال ساماردجيتش، والدولي البحريني علي مدن.

وأدى عجمان خلال معسكر صربيا خمس تجارب ودية، بدأها في 31 يوليو الماضي بالفوز على «كابيل نوفي» الصربي بهدف نظيف، واتبعها في الثالث من الشهر الجاري بالفوز على «رادنيكا سيرامسكا ميتروفيكا» الصربي بهدفين دون رد، قبل أن يتلقى «البرتقالي» الخسارة أمام شباب الأهلي بنتيجة (1-2) في تجربته الثالثة الودية التي جرت في السادس من هذا الشهر، ومن ثم الاكتفاء في الـ10 من أغسطس بالتعادل الإيجابي (2-2) أمام «نوفي بيوغراد» الصربي في رابع المباريات الودية، قبل أن يسدل الستار عن تجاربه الودية الخمس بالخسارة السبت الماضي أمام فريق الإمارات بنتيجة (2-3).

وينتظر أن يمنح الجهاز الفني اللاعبين راحة قصيرة قبل استئناف المرحلة الثالثة من التحضيرات في عجمان، التي تتضمن التمارين اليومية على ملعب الفريق، بجانب أداء تجربتين وديتين الأولى في 21 الجاري أمام فريق الرفاع البحريني، متبوعة في 26 من الشهر ذاته بودية أخيرة لم يتم بعد تحديد هوية الفريق الذي سيلتقيه فيها «البرتقالي».

• لاعبو عجمان يحصلون على راحة قصيرة قبل استئناف التدريبات وخوض مواجهتين وديتين.