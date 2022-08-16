إلغاء ودية البطائح والساحل الكويتي بسبب الأحوال الجوية

تسببت الأحوال الجوية في إلغاء التجربة الودية لفريق البطائح، التي كانت مقررة أمام الساحل الكويتي ضمن المعسكر الخارجي للبطائح في تركيا بمدينة أزميت.

وواصل البطائح تنفيذ البرنامج التدريبي بصورة عادية عبر تدريبات خضعوا لها تحت إشراف المدرب البرازيلي كايو زاناردي وطاقمه المعاون. في جانب آخر، اكتمل عقد اللاعبين الأجانب في الفريق، بعد انضمام البرتغالي جواو نوفايس لمعسكر الفريق بتركيا.

وتقرر أن يخوض الفريق مباراة إعدادية أخيرة أمام الخالدية البحريني، غداً، قبل العودة إلى الدولة 21 الجاري.