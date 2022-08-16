دبا الفجيرة يتعاقد مع المهاجم المالي ساليو جيندو

أعلنت شركة نادي دبا الفجيرة لكرة القدم، في بيان صحافي، عن التعاقد مع المالي ساليو جيندو بعقد لموسمين، وذلك في صفقة انتقال حر، لتمثيل (النواخذة) في منافسات دوري أدنوك للمحترفين. وجرى توقيع العقد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة سعيد راشد الخطيبي، وعضو مجلس الإدارة أحمد السلامي.

ويبلغ اللاعب المالي من العمر 26 سنة، ويلعب في خط الهجوم. وقال النادي إن اللاعب سيدشن التدريبات في المرحلة الثالثة من الاستعدادات بعد ختام معسكر صربيا الخارجي.

من جهته، أعرب اللاعب عن سعادته بالانضمام إلى نادي دبا الفجيرة، مؤكداً حرصه على بذل المزيد من الجهد خلال التدريبات والمباريات لأجل تحقيق تطلعات النادي والجمهور.

• المالي جيندو انتقل بصفقة انتقال حر، ووقّع على عقد لموسمين.