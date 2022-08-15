"طرق دبي" ترعى اللاعبة الأولمبية عائشة المطيوعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن رعاية وتمكين اللاعبة عائشة المطيوعي، الحاصلة على 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة، ضمن اتفاقية مع نادي دبي لأصحاب الهمم، لدعم وتمكين أصحاب الهمم في المجال الرياضي، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين وتفعيل وإرساء دعائم التعاون المشترك وسعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات.

وقال يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة في تصريح صحافي: "تحرص طرق دبي على دعم فئة أصحاب الهمم انطلاقاً من الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تنص على إسعاد الناس وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر لهيئة الطرق والمواصلات على دعمها و تمكينها لأصحاب الهمم رياضياً، لاسيما رعاية اللاعبة عائشة المطيوعي، والذي أثمر عن حصولها على 4 ميداليات ذهبية في بطولة آسيا وأوقيانوسيا المفتوحة لرفعات القوة في إطار الاهتمام الكبير الذي ظل يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم في كافة المجالات والتي ترفع دائما شعار تمكين أصحاب الهمم، ليكتمل اندماج المجتمع مع بعضه حيث نسعى جميعا لتعزيز هذه الرؤية وفق الاستراتيجية الموضوعة.