حتا يحقق الفوز الأول في مبارياته الودية

حقق فريق حتا فوزاً ودياً على فريق هلال القدس الفلسطيني بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت مساء أول من أمس، في صربيا، ضمن استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وهي أول نتيجة فوز لفريق حتا في مبارياته الودية من أصل ثلاثة لقاءات خاضها حتى الآن.

بعد تعادله مع فريق الخور القطري بهدفين لكل منهما، بينما خسر أمام فريق الرائد السعودي بثلاثة أهداف لهدف واحد.