"ريبلز رومانس" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "غروس برايس فون برلين"

واصل نجم "غودولفين" الجواد "ريبلز رومانس" صعوده اللافت على الأرضية العشبية، بعد أن حقق اليوم، فوزه الأول في سباقات الفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، بانتزاعه لقب سباق "غروسر برايس فون برلين" الذي جرى لمسافة 2400 متر عشبي على مضمار "هوبغارتن" الألماني.

ونجح الفارس جيمس دويل، كيفية الإبقاء على قدرات "ريبلز رومانس" طيلة مراحل السباق، والاندفاع به في 400 متر الأخيرة إلى التقدم من مراكز المؤخرة وتجاوز جميع منافسيه نحو القبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقتين و32 ثانية و33 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق الرقبة عن صاحب المركز الثاني الجواد الإيرلندي "نيرك" لمالكه "ستال نيزا" بإشراف المدربين في شيرغن وقيادة الفارس باوزهان مورزاباييف، فيما حل ثالثاً "أردكان" لـ "دوريس للسباقات" بإشراف المدرب ماركوس كلوغ وقيادة الفارس كليمان ليكويوفر.