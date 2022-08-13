نادي النصر يستضيف كأس الجوجيتسو

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو يومي 10 و11 سبتمبر المقبل، بنادي النصر في دبي، وبمشاركة مجموعة من نخبة الأندية واللاعبين على الساحة المحلية.

وتشهد البطولة، التي تعد ثاني أبرز مسابقة محلية ضمن أجندة الاتحاد مواجهات حماسية في فئات الكبار والشباب والناشئين، وتتنافس خلالها الأندية المشاركة على الفوز بالبطولة وتقديم مستويات رفيعة من الأداء تثبت جدارتها بإحراز اللقب. ويظل باب التسجيل للمشاركة في البطولة، التي استقطبت حتى اليوم ما يزيد على 100 لاعب، مفتوحاً حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

ويخصص اتحاد الجوجيتسو جائزة مالية بقيمة 270 ألف درهم للمراكز الثلاثة الأولى في الكبار، و240 ألف درهم للمراكز الثلاثة الأولى في الشباب، و210 آلاف درهم للثلاثة الأوائل في الناشئين.