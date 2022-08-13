منتخبات الغولف تغادر إلى معسكر المغرب اليوم

تغادر المنتخبات الوطنية للغولف بفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات، اليوم، متجهة إلى المغرب، لإقامة معسكراتها الخارجية في مدينة الرباط، وتستمر حتى 27 الجاري، في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الخارجية المقبلة، في مقدمتها بطولة «إيزنهاور» العالمية للاعبين الهواة التي تستضيفها فرنسا نهاية الشهر الجاري.ويمثل المعسكر محطة إعداد لقواعد والسيدات للمشاركة في البطولة العربية بمدينة الحمامات التونسية من الثالث حتى التاسع من أكتوبر المقبل، والبطولة العربية للرجال في تونس بين السادس والـ13 من نوفمبر هذا العام.

وتضم البعثة 20 لاعباً ولاعبة، ويترأسها نائب رئيس اتحاد الغولف اللواء عبدالله الهاشمي، كما تضم الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات خالد الشامسي، والمدير العام للاتحاد أكرم سكيك، والجهازين الإداري والفني للمنتخبات الوطنية.