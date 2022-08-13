«سانتين» بشعار غودولفين يطلب لقب «أرلينغتون مليون» الأميركي

يطارد نجم «غودولفين» المهر «سانتين» بإشراف المدرب براندان والش، تسجيل انتصاره الثاني على صعيد سباقات الفئة الأولى «غروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، حين يطلب اليوم لقب سباق «أرلينغتون مليون» الذي يجري لمسافة 1800 متر عشبي على مضمار شيرشل داونز الأميركي الشهير.

المهر البالغ من العمر أربع سنوات سبق أن قدم عرضاً جسوراً مايو الماضي، حيث تغلب على الجواد الأميركي «ميرا ميشن» بفارق الرقبة نحو الفوز في سباق «تيرف كلاسيك» لخيول «غروب1» ضمن السباقات المساندة لـ«كنتاكي ديربي» الأميركية، والتي جرت على مضمار «شيرشل دوانز» ذاته.

ويواجه «سانتين» بقيادة الفارس تايلور غافاليوني في «أرلينغتون مليون» تحدي ثمانية من صفوة جياد المسافات المتوسطة، يبرز منها الجواد الأميركي «سموث لايك سترايت»، الباحث عن انتصارٍ جديد في سباقات الفئة الأولى، بعد أن توج صيف العام الماضي بإشراف المدرب مايكل مكارثي بلقب سباق «شومكير مايل ستيكس» الذي جرى على مضمار «سانتا أنيتا».