"القوس والسهم لأصحاب الهمم" يحرز ميداليتين في دورة التضامن الإسلامي

أهدى اليوم منتخب القوس والسهم لأصحاب الهمم الإمارات ميداليتين برونزيتين في مسابقة الفرق والفرق مختلط في المنافسات التي أقيمت على ميدان سارا أوغلو للرماية بقونية ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة التي تستضيفها مدينة قونية التركية من 9 إلى 18 الجاري.

وحقق حبيب البلوشي ومحمد الشحي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق، فيما أضاف كذلك حبيب البلوشي وهيفاء النقبي الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق مختلط، حيث يتبقى للمنتخب فرصة إضافة ميدالية برونزية عن طريق محمد الشحي في مسابقة الفردي التي تقام غداً.

وحقق وفدنا الرياضي المشارك بالدورة 4 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتان وفضية و برونزية، إضافة إلى الميداليتين البرونزيتين لأصحاب الهمم، حيث حصد أحمد المنصوري دراج المنتخب 3 ميداليات بمسابقات المضمار إذ فاز بالذهبية في سباق الاسكراتش – لتصبح الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي منذ انطلاقها عام 2005، كما نجح في الفوز بالميدالية الفضية في سباق الامنيوم، والميدالية البرونزية في سباق النقاط، فيما أضاف الدراج يوسف ميرزا الميدالية الذهبية في سباق النقاط بالمضمار.