مدرب المنتخب يزور معسكر الشارقة في النمسا

ذكر نادي الشارقة على حسابه الرسمي عبر "تويتر" أن مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، الارجنتيني رودلفو أروبارينا زار معسكر الفريق في النمسا، وشهد جانبا من تدريبات الفريق في إطار جولته الأوروبية التي يهدف من خلالها للتعرف عن قرب على مستويات اللاعبين، وتعزيز التعاون مع الأندية.

ويسعى مدرب المنتخب للوقوف على مستوياتهم قبل اختيار قائمته المرتقبة تمهيدا للإستحقاقات الخارجية المقبلة، التي يأتي في مقدمتها المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023.

