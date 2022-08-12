الشارقة يقسو على هالاداش المجري بخماسية

حقق فريق الشارقة فوزاً كبيراً على فريق «هالاداش» المجري، بنتيجة (5-1)، في مباراة جمعتهما أول من أمس، ضمن التجربة الودية الخامسة للشارقة في معسكره الخارجي المقام في النمسا. وأكد الشارقة مجدداً أمام «هالاداش» القوة الهجومية الضاربة لـ«الملك» التي قادته لتسجيل ثاني انتصاراته العريضة، بعد فوزه نهاية الشهر الماضي على «أنكربروت النمساوي» بنتيجة (11-0).

وسجل خماسية فريق الشارقة، بن مالانغو وهدفان للوان بيريرا، وتكرر الأمر ذاته مع عثمان كمارا بتسجيله للهدفين الرابع والخامس.