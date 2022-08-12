حكام الفريق الأول يعسكرون بألمانيا استعداداً للموسم الجديد

غادرت إلى ألمانيا بعثة حكام الفريق الأول، لإقامة معسكر إعدادي تحضيراً للموسم الرياضي المقبل 2022-2023، بمدينة نونمبرغ من التاسع إلى 20 الجاري، بمشاركة 37 حكماً بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويأتي معسكر حكام الفريق الأول الذي يتم تنظيمه سنوياً، في إطار الخطة الاستراتيجية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، التي تستهدف تطوير كامل منظومة كرة القدم الإماراتية، برفع مستوى التحكيم والارتقاء بأداء الحكام المواطنين المكلفين بإدارة مباريات الفريق الأول في مختلف المسابقات.

ويتضمن برنامج المعسكر محاضرات نظرية وتدريبات عملية، فيما تمت دعوة محاضرين دوليين للمشاركة في جوانب التطوير الفني والبدني للحكام خلال المعسكر، وهما محاضر الحكام الإيطالي تريفولوني ماثيو، ومحاضر ومدرب اللياقة البولندي غريغوري جيرزي.