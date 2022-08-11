إقبال كبير على المشاركة في المعسكر الصيفي للجوجيتسو

حقق معسكر الجوجيتسو الصيفي، الذي ينظمه اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشراكة مع شركة الرؤية العالمية للاستثمار(IVI)، نجاحاً كبيراً، في ظل الإقبال الكبير الذي صاحب انطلاقته في 26 يوليو الماضي، فيما يواصل استقبال الناشئين من محبي هذه الرياضة في كل من أبوظبي ودبي في صالة الاتحاد أرينا، ومجموعة مختارة من المنشآت الرياضية الأخرى التابعة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو.

ووفرت فعاليات المعسكر بعد مرور ثلاثة أسابيع وجهة رائعة لعشاق الجوجيتسو، إذ أتاحت لهم فرصة استغلال العطلة الصيفية لصقل مواهبهم وتطوير أدائهم، فضلاً عن اكتساب مهارات جديدة مع برامج مخصصة تحت إشراف نخبة من المدربين والخبراء، ما يمهد الطريق للمواهب الواعدة ليكونوا أبطال المستقبل في البطولات الرياضية محلياً وعالمياً. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد وسّع نطاق المعسكر هذا العام ليشمل كلاً من أبوظبي والعين ودبي، تلبيةً للإقبال المتزايد من جميع شرائح المجتمع.