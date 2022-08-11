إغلاق باب التصويت على «جوائز الأفضل»

أغلق مساء أمس باب التصويت على قائمة المرشحين لنيل جوائز الأفضل، للموسم الرياضي 2021-2022، الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، واستمر بداية من الخامس من أغسطس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصّات التواصل الاجتماعي.

وتعلن الرابطة في غضون الأيام المقبلة عن «القوائم المختصرة» للمرشحين، تمهيداً لإعلان الفائزين في الحفل المرتقب لجوائز الموسم، المقرر يوم 27 الجاري، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وسيتم خلاله تكريم الأفضل في 15 فئة.

وشهد التصويت على «جوائز الأفضل» إقبالاً لافتاً من الجماهير، من خلال الموقع الرسمي للرابطة والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، بجانب الحسابات الرسمية للرابطة على منصات التواصل الاجتماعي.