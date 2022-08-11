8 لاعبين يحملون آمال «كاراتيه» الإمارات في دورة «التضامن الإسلامي»

أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، الدكتور عبدالله البادي، مشاركة ثمانية لاعبين ولاعبات، لتمثيل «كاراتيه» الإمارات في دورة التضامن الإسلامي، المقامة حالياً في مدينة قونية بتركيا، وتمتد حتى 19 الجاري. وقال البادي لـ«الإمارات اليوم»: «منتخب الكاراتيه سيشارك في الدورة ضمن منافسات (الكاتا) فردي وجماعي، و(الكوميتيه) فردي، في بعثة تضم اللاعبين: أحمد سالم، وسليمان الملا، ومحمد الأنصاري، ومروان المازمي، ويوسف فريدوني، وعبدالغني محمد، واللاعبتين حوراء العجمي، وفاطمة سالم». وأضاف: «تغادر بعثة المنتخب 14 الجاري، كما تضم الحكم الدولي جابر الزعابي، بجانب الحكمين خالد سليمان، وأمينة حاجي».

وعن تحضيرات المنتخب، قال: «تم إعداد المنتخب من خلال معسكر امتد بين الثاني والسابع الجاري بصالة الاتحاد في نادي الوصل، خصوصاً أن المعسكر جاء بعد أيام من إنجاز الكاراتيه الإماراتي في البطولة العربية، التي أقيمت في القاهرة أواخر يوليو الماضي، وحصد خلالها المنتخب ست ميداليات ملوّنة، بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات».

وتابع: «طموحاتنا كبيرة لمواصلة حصد الإنجازات، خصوصاً أن دورة التضامن الإسلامي تمثل خير استعداد للمنتخب للمشاركة في بطولة العالم للكبار أكتوبر المقبل، المقامة أيضاً في تركيا».