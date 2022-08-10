«إيلاف» تحرز لقب سباق «ليوا إنترناشيونال»

سيطرت خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة إلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على المركزين الأول والثاني، عبر «إيلاف» و«تيما» في سباق «ليوا إنترناشيونال ستيكس» للفئة الأولى المخصص للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 50 ألف يورو، برعاية النسخة الـ14 من مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم عصر أول من أمس بمضمار «لاتست دو بوش» الفرنسي.

وفرضت «إيلاف» بإشراف توماس دوميللو، سيطرتها منذ البداية إلى النهاية بقيادة الفارس آنتوني كراستوس، وظلت في المقدمة إلى أن تمكنت من تأمين موقعها، منهية السباق في زمن .2:11:14 دقيقة، وبأداء مميز للغاية. وفي الحفل نفسه تفوقت المهرة «فلير دو سوليل» لمزرعة لياجلي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، حين خطفت لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز - بري أركا، لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 16 ألف درهم المخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط.