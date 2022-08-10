جاسم عبدالرضا مساعداً لمدرب فريق الشارقة لكرة السلة

أعلنت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، عن التعاقد مع نجم كرة السلة الإماراتية جاسم عبدالرضا، لشغل منصب مساعد مدرب الفريق الأول لكرة السلة للموسم الرياضي الجديد 2022-2023. وقد سبق للدولي الإماراتي جاسم عبدالرضا خوض تجربة التدريب في مسيرته الرياضية مساعداً للمدرب عبدالحميد إبراهيم، خلال مشاركة المنتخب في بطولة دبي الدولية لكرة السلة 2018، ليكون تواجده مع الشارقة هو محطته الأولى في احتراف التدريب بعد إعلان اعتزاله اللعب، عقب تجربته الأخيرة لاعباً مع نادي البطائح 2022.

وفي السياق نفسه، كشفت إدارة الألعاب الجماعية للنادي عن تجديد التعاقد للموسم الثاني على التوالي مع السوري محمود تراب، لاعب فريق رجال كرة السلة، ضمن فئة المقيم.

ويأتي تدعيم قطاع كرة السلة بنادي الشارقة، بإجراء تغييرات فنية عديدة، مؤشراً إلى نجاح الإدارة في إحداث نقلة نوعية بـ«الميركاتو» الصيفي ودخول الموسم بشكل مبكر، حيث حصل الشارقة على خدمات المدرب المصري أحمد عمر، لقيادة فريق رجال السلة، ويعاونه حسونة رمضان، وجاسم عبدالرضا، بالإضافة لاستقطاب البوسني علم الدين كيكانوفيتش، والأميركي شاني ريكتور في خانة اللاعب الأجنبي، كما جدد الشارقة مع اللاعب السنغالي سيديا شيخ بجوار محمود تراب في فئة اللاعب المقيم، ليكمل «الملك» عقد المحترفين مع رجال كرة السلة.