مصفوت يعزّز صفوفه بالفرنسي مزاوياني

أعلن لاعب فريق العين والظفرة والفجيرة سابقاً، الفرنسي إدريس مزاوياني، انتقاله رسمياً إلى صفوف مصفوت المشارك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في الموسم المقبل، ليستمر بذلك مزاوياني في الملاعب الإماراتية للموسم الثالث على التوالي.

ونشر اللاعب صورة عبر حسابه في «إنستغرام» عقب توقيع العقد، ويبلغ الفرنسي من العمر 23 عاماً، ونشأ في أكاديمية الناشئين في باريس سان جيرمان، وشارك مع فريقي تحت 17 و19 سنة، قبل أن ينتقل لصفوف العين أولى محطاته في الدولة.