شباب الأهلي يواجه اليوم «كولوبارا» الصربي

يلتقي فريق الكرة في نادي شباب الأهلي، في الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، فريق «كولوبارا»، أحد أندية الدوري الممتاز الصربي، في تجربة ودية ثالثة لـ«فرسان دبي» خلال معسكرهم الخارجي المقام منذ 28 يوليو الماضي في صربيا، الممتد حتى 22 أغسطس الجاري استعداداً للموسم الجديد.

وتعد مباراة «كولوبارا» من ضمن ست تجارب ودية يخوضها شباب الأهلي في معسكره، التي استهلت في الثاني من أغسطس الجاري بفوز «الفرسان» على «وغرافيتشار بيوغراد» الصربي برباعية نظيفة، وأُتبعت مساء الجمعة الماضي بالانتصار بهدف نظيف على فريق نادي عجمان الذي يقيم أيضاً معسكره الخارجي في صربيا.