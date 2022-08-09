دبا يتعادل في الودية الثالثة بمعسكر صربيا

سيطر التعادل الإيجابي 3-3 على مباراة دبا وكاظمة الكويتي أول من أمس ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه «النواخذة» في مدينة زلاتبور الصربية وذلك في ثالث التجارب الودية التي يخوضها الفريق حتى الآن تحضيراً للموسم الكروي الجديد. وسبق أن خاض الفريق تجربتين وديتين منذ بداية معسكره الخارجي الذي بدأه نهاية الشهر الماضي، إذ فاز على بوتيفي الصربي وكسبه بثلاثية نظيفة، وأمام سلوبودا أوزيتسه الكرواتي بنتيجة 4 -1.