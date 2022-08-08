شباب الأهلي يعلن إعارة لياندرو إلى كلباء

أعلنت اليوم شركة شباب الأهلي لكرة القدم من خلال حساب النادي الرسمي على "تويتر"، موافقة الإدارة على إعارة اللاعب لياندرو سباداسيو إلى نادي إتحاد كلباء لمدة سنة. في جانب آخر يخوض غدا الفريق ضمن معسكره الخارجي في صربيا مباراة ودية أمام «كولوبارا» أحد اندية الدوري الممتاز الصربي، في تجربة ودية ثالثة لـ «فرسان دبي» خلال معسكرهم الخارجي المقام منذ 28 يوليو الماضي في صربيا، والممتد حتى 22 أغسطس الجاري استعداداً للموسم الجديد.