وديّة «صربيا» تبتسم لشباب الأهلي على حساب عجمان

حقق فريق شباب الأهلي الفوز على عجمان بهدف دون ردّ، في المباراة الودية التي جمعتهما أول من أمس في صربيا، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريقان استعداداً للموسم الجديد. وجاء هدف الفوز في الدقيقة 82 بتوقيع الأوزبكي غانييف. وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد، السوري عمر خريبين. وتُعد ودية صربيا، التجربة الثانية لشباب الأهلي في المعسكر الخارجي المقام من 28 يوليو الماضي وحتى 22 أغسطس الجاري، بعد أن استهل «فرسان دبي» تجاربه في الرابع من هذا الشهر بالفوز على فريق «وغرافيتشار بيوغراد» الصربي برباعية نظيفة، فيما خاض عجمان تجربته الودية الثالثة في معسكره الممتد حتى 16 الجاري، بعد أن حقق الفوز في وديتيه الأولى والثانية على حساب «كابيل نوفي» و«رادنيكا سيرامسكا ميتروفيكا» الصربيين.