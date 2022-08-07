مدرب العين: الجدية مطلوبة.. واللقاءات الودية لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها

قال مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف إن «الهدف من خوض اللقاءات الودية خلال المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في الوقت الحالي في النمسا هو اكتشاف الأخطاء وتحديدها، ثم تصحيحها قبل انطلاقة الموسم الرياضي مطلع الشهر المقبل، حيث يدخله (الزعيم) مدافعاً عن لقبه بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مؤكداً أن على فريقه إظهار الجدية في كل المباريات الودية والرسمية.

وقال ريبروف في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين أمس إنه يعمل خلال الفترة الحالية على تقييم الأداء لوضع الفريق في درجة الجاهزية المطلوبة، مضيفاً: «في الأيام الثلاثة الأخيرة كثفنا من الجرعات التدريبية القوية على فترتين صباحية ومسائية، قبل أن ندخل في آخر مواجهتين وديتين وندرك جيداً أننا في مثل تلك المباريات نسعى إلى اكتشاف الأخطاء من أجل العمل على معالجتها وتصويبها». وتأتي تصريحات المدرب الأوكراني بعد الخسارتين الوديتين بواقع صفر-2 أمام الفيحاء السعودي و1-3 في مواجهة الكويت الكويتي، وفي كلا المواجهتين حرص على إشراك جميع اللاعبين الأساسيين والبدلاء للوقوف على مستوياتهم. وأضاف المدرب الذي جدد عقده مع الفريق حتى الصيف المقبل: «بالنسبة لنا وفي جميع المباريات فنحن مطالبون بإظهار قوتنا والجدية مطلوبة ودية كانت أم رسمية ولذلك لابد من التحضير الجيد والجاد». وقرر ريبروف منح اللاعبين راحة طويلة لمدة 72 ساعة، وذلك اتساقاً مع البرنامج الإعدادي الذي جرى وضعه لبلوغ أقصى درجة جاهزية ممكنة قبل تدشين الموسم الرياضي، وكان الإرهاق ظهر على اللاعبين خصوصاً وأنهم كانوا يتدربون بواقع حصتين صباحية ومسائية وخاضوا آخر لقاءين في ظرف يومين فقط. وكان العين دشن معسكره الخارجي في الـ19 من يوليو الماضي في باد جوجينغ الألمانية، واستمرت المرحلة الأولى حتى 31 من الشهر نفسه، قبل أن يدخل المرحلة الثانية في جينبيرغ النمساوية بداية من الـ31 من يوليو والتي من المقرر أن تستمر حتى 20 الجاري. وخاض «الزعيم» حتى الآن خمس مواجهات ودية فاز في الأولى والثانية على التوالي أمام هانكوفين هيلينغ وغروتر فورث المنتميين لدوري الدرجة الرابعة الألماني، بنتيجة 1-صفر و2-1 على التوالي، وتعادل مع أبها السعودي سلبياً بدون أهداف في المواجهة الثالثة، قبل أن يخسر في آخر مباراتين أمام الفيحاء السعودي بنتيجة 0-2 والكويت الكويتي بنتيجة 1-3. وحول فترة الراحة التي منحها للاعبي الفريق، قال المدرب: «وفقاً لبرنامجنا في المعسكر وضعنا هذه الفترة للراحة بعد العمل الشاق في هذه المرحلة الصعبة على اللاعبين فيجب أن يلتقطوا أنفاسهم وأنا أدرك جيداً أنهم في حاجة لهذه الراحة، خصوصاً وأنهم بعيدون عن الدولة ويحتاجون مساحة من التواصل مع عائلاتهم وبعدها سنعود لتكملة العمل بقوة».

■ خاض العين في المعسكر الخارجي 5 وديات حتى الآن، فاز في اثنتين وخسر مثلهما، وتعادل في واحدة.

■ المرحلة الثانية من المعسكر الخارجي للعين حالياً تقام في النمسا، وتستمر حتى 20 الجاري.

أحمد الشامسي: النتائج في الوديات ليست معياراً

أوضح مدير فريق العين، أحمد الشامسي أن تحضيرات «الزعيم» تسير وفقاً للبرنامج المقرر خلال فترة المعسكر الخارجي، وأن الفريق خاض حتى الآن 28 حصة تدريبية تخللتها خمس مباريات ودية، كما تضمن البرنامج عملاً خاصاً بالاستشفاء للتخلص من الإجهاد.

وحول المباريات الودية، قال: النتائج في الوديات ليست معياراً لتقييم مردود الفريق في الموسم خصوصاً وأن المدرب يحرص في كل مباراة على منح الفرصة لـ22 لاعباً لأن الهدف من هذا النوع من المباريات هو العمل على اكتشاف الأخطاء من أجل تصويبها». واختتم: «تبقت لنا ثلاث مباريات من المقرر إقامتها في 14 و17 و18 من الشهر الجاري وستكون جميعها أمام فرق أوروبية، وبعدها سيعود الفريق إلى الدولة في الـ20 من الشهر الجاري».