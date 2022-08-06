«الصقور» يخوض 4 مباريات ودية في معسكر صربيا

قال مشرف الفريق الأول لنادي الإمارات عبدالله العاجل إن إدارة الفريق اعتمدت خوض أربع مباريات ودية في المعسكر الخارجي للفريق، والمقام حاليا بصربيا، منها ثلاث مباريات تم الاتفاق عليها رسمياً ضد عجمان وشباب الأهلي وفريق من الدوري الكويتي. وقال العاجل لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق يمر بمرحلة معنوية جيدة وجميع اللاعبين يتطلعون لنجاح المعسكر». ولم يحدد العاجل الفريق الذي سيلتقي معه في المباراة الودية الأولى في صربيا.