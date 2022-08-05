الدوري الإنجليزي ينطلق اليوم.. والأنظار على هالاند

تشخص الأنظار نحو بداية مشوار الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يحلّ حامل اللقب ضيفاً على وست هام الأحد، فيما يقصّ كريستال بالاس وأرسنال اليوم شريط الموسم.

وكانت صفقة انتقال هالاند من دورتموند إلى بطل إنجلترا، الأبرز في الدوري، حيث أنفقت أنديته أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار) لتعزيز صفوفها استعداداً للموسم الجديد. ومن المتوقع أن يعزّز قدوم النرويجي من قوّة مانشستر سيتي الفائز بلقب بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات في السنوات الخمس الأخيرة، بيد أن موسم سيتي وهالاند لم يحقق الانطلاقة المرجوة بالخسارة أمام ليفربول 1-3 السبت الماضي في مباراة درع المجتمع التقليدية.