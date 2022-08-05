عجمان يفوز على رادنيكا الصربي في ثانية تجاربه الودية

حقق فريق عجمان الفوز بثنائية نظيفة على فريق رادنيكا ميتروفيكا الصربي، أول من أمس، في ثانية التجارب الودية لـ«البرتقالي» في معسكره الخارجي المقام حالياً في صربيا حتى 16 الجاري. وحرص مدرب عجمان، الصربي غوران على منح اللاعبين راحة تامة في سادس أيام المعسكر استعداداً لخوض المباراة. وأشرك في اللقاء أغلبية عناصر الفريق، في مباراة شهدت تألق المحترف البحريني علي مدن بترجمته جملاً تكتيكية نتج عنها تسجيله لهدفي المباراة، جاء الأول من تمريرة دقيقة من المغربي وليد أزارو، والثاني على إثر تمريرة حاسمة من التونسي فراس بالعربي.

وأعرب المدرب غوران عبر تغريدات على الموقع الرسمي لنادي عجمان في «تويتر» عن رضاه التام بمردود اللاعبين في المباراة، وأشاد بتطبيق اللاعبين لكل من طريقة اللعب والأفكار التدريبية التي عملوا عليها خلال برامج الإعداد، مؤكداً أن العمل في المعسكر يمضي بنسق ممتاز نحو الأهداف المرجوة.