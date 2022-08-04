الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم تنطلق 13 الجاري

تنطلق يوم 13 الجاري منافسات الدورة الصيفية الـ11 لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي في ملاعب وأندية وشركات كرة القدم بدبي وتستمر حتى يوم 30 أغسطس.

وذكر بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي: «يشارك في الدورة 24 فريقاً من شركات كرة القدم في خمسة أندية مختلفة من أندية الدولة، وهي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، وعجمان، يتنافسون ضمن ست فئات عمرية هي: فئة 12 سنة، وفئة 13 سنة وتستضيف منافساتهما ملاعب عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وفئة 14 سنة مواليد وتتنافس فرقها في نادي الوصل، وفئة 15 سنة التي تقام منافساتها في نادي شباب الأهلي، وفئة 16 سنة التي تتنافس في نادي النصر، وفئة 17 سنة التي تتنافس في نادي شباب الأهلي».

إعداد مبكر

تعد هذه الدورة من المبادرات المهمة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بشكل سنوي لتطوير قطاع البراعم والناشئين، وإعطاء الفرصة للاعبين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات من خلال زيادة المنافسات الخاصة بهذه الفئات العمرية بما يزيد الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية ويكسبهم خبرة أكثر، وتعتبر الدورة بمثابة إعداد مبكر للفرق واللاعبين قبل انطلاق منافسات اتحاد كرة القدم للموسم الرياضي الجديد، وستكون الفرصة مواتية للأجهزة الفنية لتجربة اللاعبين من أجل التعرف بشكل أكبر على مستوياتهم من خلال مباريات الدورة قبل الدخول في أجواء المنافسات الرسمية.

وتأتي هذه الدورة بهدف منح الفرصة لشركات كرة القدم بالأندية لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل الملائم وبما يساعدها على تحقيق طموحاتها للصعود على منصات التتويج في الموسم الرياضي، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على استفادة الأجهزة الفنية من هذه الدورة لإيجاد مواضع التحسين وتحقيق الانسجام المطلوب بين اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

دور واحد

تقام المباريات بنظام المجموعة الواحدة لكل فئة من دور واحد حيث تتنافس جميع الفرق فيما بينها، وعند نهاية جميع المباريات يتم ترتيب الفرق حسب مراكزها من الأول إلى الرابع باحتساب مجموع النقاط الحاصل عليها كل فريق، كما يتم احتساب نقاط ضربات الجزاء في الترتيب العام، والفريق الذي يحرز المركز الأول بعد حصوله على أفضل عدد من النقاط يتوج بطلاً للفئة المشارك فيها وسيقوم بإدارة العملية التحكيمية لمباريات الدورة حكام معتمدون من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

ضربات ترجيحية

سيتم تدريب اللاعبين على الضربات الترجيحية حيث ستقام إثر نهاية كل مباراة مسابقة حرة خاصة بتنفيذ الفريقين المتنافسين للضربات الترجيحية ويحصل الفريق الفائز على نقطة واحدة التي تحتسب نتيجتها في الترتيب العام للمباريات، وتهدف هذه المسابقة إلى تطوير مهارات اللاعبين وإتقانهم لضربات الجزاء الترجيحية والتعرف على مؤهلات كل لاعب أو حارس مرمى في هذا الجانب.