الجزيرة الحمراء يضم الأرجنتينيين فنزويلو وكوردوبا

أعلن الجزيرة الحمراء تعاقده مع لاعبين من الأرجنتين، هما برايان فنزويلو من هوركان الأرجنتيني، وغونزالو كوردوبا من راسنيغ الأرجنتيني. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه النادي في فندق هيلتون دبي، بحضور الأمين العام عبدالناصر عمران، ورئيس اللجنة الرياضية المشرف العام على الفريق الأول حسن الزعابي. ويعد اللاعبان الجديدان من المواهب الصاعدة في الكرة الأرجنتينية، وسبق لكوردوبا تمثيل الأرجنتين في منتخبات الناشئين والشباب، وتم التعاقد معه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.